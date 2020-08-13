جدول عروض البيت الفني للمسرح ليومي الجمعة والسبت وأسعار التذاكر

أعلن البيت الفني للمسرح، عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، برنامج عروض البيت الفني للمسرح، يومي الجمعة والسبت الموافق 14 و15 أغسطس الجاري.

وتستعرض "الوطن"، جدول عروض البيت الفني للمسرح يومي الجمعة والسبت، وأسعار التذاكر الخاصة بالعروض، كالتالي:

الجمعة 14 أغسطس

- عرض "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة في تمام الساعة 8 مساء، بـ 4 فئات للتذاكر والتي تصل إلى 30 و 50 و 70 و 100 جنيها.

- عرض "الحادثة" على مسرح الغد بالعجوزة في تمام الساعة 7 مساء مساء، وتبلغ أسعار التذاكر ٣٠ و٣٥ جنيها.

- عرض "كأنك تراه " على مسرح الطليعة بقاعة صلاح الصبور في تمام الساعة السابعة 7 مساء، وتبلغ أسعار التذاكر 25 جنيها.

- عرض "أفراح القبة " على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام الساعة 7 مساء، وتبلغ أسعار التذاكر 30 و 50 جنيها.

- عرض "البخيل" على مسرح ملك برمسيس في تمام الساعة 7 مساء وتبلغ أسعار التذاكر 20 جنيها.

- عرض "فركش لما يكش" للأطفال على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة الساعة في تمام الساعة 7:30 مساء، وتبلغ أسعار التذاكر 25 و30 جنيها.

- عرض "القطط" على مسرح متروبول بالعتبة في تمام الساعة 7 مساء، وتبلغ أسعار التذاكر 35 جنيها.

- عرض "رحلة سعيدة " بالأسكندرية على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي في تمام الساعة 8 مساء، وتبلغ أسعار التذاكر 10 و 50 جنيها. جنيه

السبت 15 أغسطس

- عرض "حريم النار" على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات في تمام الساعة 7:30 مساء، وتبلغ أسعار التذاكر 35 جنيها.

- عرض "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة في تمام الساعة 8 مساء، بـ 4 فئات للتذاكر والتي تصل إلى 30 و 50 و 70 و 100 جنيها.

- عرض "الحادثة" على مسرح الغد بالعجوزة في تمام الساعة 7 مساء مساء، وتبلغ أسعار التذاكر ٣٠ و٣٥ جنيها.

- عرض "القطط" على مسرح متروبول بالعتبة في تمام الساعة 7 مساء، وتبلغ أسعار التذاكر 35 جنيها.

- عرض "رحلة سعيدة " بالأسكندرية على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي في تمام الساعة 8 مساء، وتبلغ أسعار التذاكر 10 و 50 جنيها.