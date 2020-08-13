فيديو.. "العزازي": كل ما يحبه الإنسان في الجنة حتى اصطحاب الحيوانات

قال الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، إن الجنة فيها كل ما يحبه الإنسان، لكن ليس كمثل الموجود فى الدنيا، فمثلًا الخمر موجود، لكن ليس كخمر الدنيا، مستشهدًا بقول الله تعالى: "مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ".

وتابع "العزازي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل ما يحبه الانسان فى الدنيا سيجعله الله معه في الآخرة، حتى وإن كان اصطحاب الحيوانات والطيور".