التفاصيل الكاملة لمعسكرات نويبع وكاترين ودهب "قيمة الاشتراك 1000جنيه"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية عن عودة تنظيم معسكرات زهرة المخيمات 2020 إلى (نويبع، كاترين، دهب) لمحبي المغامرة والسفر والتخييم، والاستمتاع بمهرجان الألعاب البحرية في زهرة المخيمات في قلب نويبع.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لمعسكرات زهرة المخيمات، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة أن الكامب في نويبع، يتضمن العديد من الأنشطة المميزة، مشيرة إلى أن عدد المشاركين محدود ويجري تطبيق الإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

ضوابط الاشتراك في معسكرات زهرة المخيمات

ـ أن يتراوح سن المشاركين في المعسكرات بين 14 إلى 25 عاما.

ـ ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال.

ـ يمنع التبديل نهائيا، أو استرداد المبلغ.

ـ في حالة ثبوت عدم صحة البيانات يجري ترحيل المشارك فوراً دون استراد مبلغ الاشتراك.

ـ يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

ـ أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات تعني الترحيل الفوري من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

ـ الإقامة والإعاشة بمخيمات وكامبات.

ـ الانتقالات ذهاباً وعودة (أتوبيسات مكيفة) .

ـ تتحمل وزارة الشباب قيمة الإقامة والإعاشة والانتقالات ذهابا وعودة وتنفيذ البرنامج السياحي.

ـ من مييزات المعسكرات توفير التدريب على الغوص والتجديف وشراع للمبتدئين للتعرف على الغوص مع مدربين محترفين ومعتمدين على أعلى مستوى، مع ضمان تطبيق كافة إجراءات السلامة والأمان، للمشاركين.

المدة الزمنية لمعسكرات زهرة المخيمات

نوهت الوزارة إلى أن مدة المعسكر 4 أيام 3 ليالي من ظهر يوم 14 سبتمبر إلى صباح يوم 19 سبتمبر، شاملة (الاقامة في خيمة وسط الطبيعة وايجار جميع المعدات مهرجان اللعاب البحرية طوال فترة المعسكر، والشهادة، واستلام تي شيرت).

طريقة الاشتراك في معسكرات زهرة المخيمات

ـ للاشتراك التوجه شخصيا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة الدور الرابع، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية (أمام البوابة الرئيسية لنادي الزمالك – شارع 26 يوليو – ميت عقبة)، مع احضار صورة من الرقم القومي أو شهادة الميلاد وقيمة الاشتراك، مواعيد الحجز الأحد 16 - 8 - 2020 حتى اكتمال العدد الخميس 20 - 8 - 2020 يوميا من الساعة 9 ص إلى الساعة 2 م.

قيمة الاشتراك بمعسكرات زهرة المخيمات

ـ يجري تحصيل مبلغ 1000 جنيه من كل مشارك.