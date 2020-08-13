باحث مصري بموسكو يعلن استعداده الخضوع لتجارب اللقاح الروسي

كشف الدكتور إسلام شعبان غازي، عضو البعثة التعليمية المصرية في موسكو، والباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، عن مدى قدرة شركات الأدوية المصرية، على إنتاج اللقاح الروسي الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهل تتوافر التكنولوجيا الخاصة في مصر من أجل إنتاجه.

وقال "غازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، إنه يتوقع أن مصر بها مراكز بحثية محترمة، وشركات أدوية عالمية قادرة على إنتاج اللقاحات والأدوية، مؤكدًا أنه لا يّملك إجابات محددة، حول إمكانية قيام الشركات الروسية بإسناد مهمة إنتاج هذا اللقاح لإحدى الشركات في مصر من عدمه.

وأوضح عضو البعثة التعليمية المصرية في موسكو، والباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، أنه لا يّملك معلومة حول موافقة الشركات الروسية على السماح لإنتاج هذا اللقاح خارج أراضيها من عدمه، خصوصًا في المرحلة الأولى، كون هناك براءة اختراع واحتكار، تلجأ له بعض الشركات، لكن هذا الأمر قد يحدث من خلال التنسيق بين الشركات وبعضها البعض.

وتابع: "التفاصيل عن لقاح روسيا شحيحة شوية مش كتير، الدراسة لم تكتمل بعد، منتظرين استكمال الدراسة والنتائج بتاعتها حتى يتم نشرها علني"، موضحًا أنه لا يُمانع إذا طُلب منه اخضاعه للتجارب السريرية، قائلًا: " إذا كان هناك فعالية، ليه لا، خصوصا إنه أعلنوه، إن الأثار الجانبية بتاعته بسيطة ارتفاع درجات الحرارة وحساسية".