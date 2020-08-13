فيديو وصور.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مولدوفا بالمزمار البلدي

استقبل مطار الغردقة، مساء اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية قادمة من مولدوفا وعلى متنها حوالي 180 سائحا بعد انقطاع لخطوط الطيران من مولدوفا دام لعدة سنوات تزامناً مع فتح حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

استقبلت سلطات مطار الغردقة الدولي وقيادات الغردقة ومسئولي شركات السياحة السائحين القادمين من مولودفا بالورود والأغاني والطبل والمزمار البلدي.

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح لـ"الوطن"، عن تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائى وجرى توقيع الكشف الطبى على جميع الركاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

وأوضح إيهاب شكري، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة، أن المباحثات المصرية نجحت في عودة أولى الرحلات من مولدوفا عقب فتح أولى رحلات خط طيران "مولدوفا - الغردقة" بعد انقطاع دام لعدة سنوات عديدة، وذلك عقب التنسيق بين الجهات المصرية و شركات الطيران الملدوفي.

مضيفا أنه سيتم تسيير رحلة أسبوعية، كمرحلة أولى على أن يتم زيادة الرحلات تباعا خلال الموسم وذلك كخطوة أولى لاستعادة الحركة السياحية، لافتا إلى أن عودة السياحة حاليا خطوة هامة لوضع مصر على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى بعد جائحة كورونا.