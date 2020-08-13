انعقاد اليوم العلمي المشترك بين مديرية الصحة وكلية طب الأزهر بدمياط

عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط اليوم العلمي المشترك بين المديرية وكلية طب الأزهر بدمياط وذلك تحت رعاية نقابة أطباء دمياط بعنوان (كوفيد - 19 أين نحن) والذي أقيم اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الكبري بمكتبة مصر العامة.

حضر المؤتمر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور محمد الشربيني نقيب أطباء دمياط والدكتور أيمن علوان مدير جودة التعليم الطبي المستمر بكلية الطب نيابة عن عميد الكلية وفتحية الراعي أستاذ الأمراض المعدية بكليه الطب والمسئولة عن مكافحه الفيروسات وبحضور نخبة من أساتذة كلية طب الأزهر والجامعات المختلفة واستشاري وزارة الصحة بدمياط ومديري إدارات المستشفيات و الثقافة والإعلام الصحي بالمديرية.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بدمياط وكلية طب الأزهر وأهمية المرحلة (مرحلة الترقب) كما تسمي من ظهور فيروس كورونا واحتماليه ظهور موجه ثانية من انتشار الفيروس وهي غالبا ما تعرف بأنها عودة ظهور إصابات جديده بالفيروس بعد ما تراجعت بشكل كامل تقريبا وتحديات المرحلة.