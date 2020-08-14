قبطان سفينة "نترات الأمونيوم" في بيروت: لم أتوقع تخزين الشحنة 7 سنوات

قال القبطان بوريس بروكوشيف، قبطان السفينة التي نقلت نترات الأمونيوم لبيروت، إن السلطات اللبنانية لم تسمح بمغادرة السفينة من مرفأ لبنان، وأمرت السلطات بالتحفظ على السفينة لحين سداد صاحب السفينة رسوم المكوث بالميناء.

وأضاف "بروكوشيف" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" من روسيا ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن قبطان إحدى السفن قد عرض علي التدخل كوسيط لبيع تلك الشحنة في ميناء لبنان، ولم أتصل بالشخص أو أتواصل معه بعد ذلك، وكان معرضا للبقاء مسجونا في لبنان إذا تمسك بالبقاء على متن السفينة، موضحا أن السلطات اللبنانية كانت تعلم بمحتوى السفينة قبل الوصول إلى الميناء بـ3 أيام عبر "إيميل"، وأخبرتنا الجهات هناك بأنه وفي حال لم يتواصل صاحب الشحنة مع لبنان سيتم مصادرتها، وبالإضافة عندما كانت تجري المحاكمة لإطلاق سراح طاقم السفينة كان لا بد من ترك تلك الشحنة عام 2014.

وأكد أن القضاء والسلطات المختصة في لبنان كانوا على علم بمحتوى الشحنة، وكانوا يأملون بتفريغ الشحنة ومن ثم العودة مرة أخرى بالسفينة إلى مكانها الأصلي، مشيرا إلى أنه لم يخطر بباله أن ذلك الإنفجار جاء بسبب تخزين تلك الشحنة، في الميناء طيلة 7 سنوات، والمتسببين بهذا الأمر لم يعانوا كما عاني الضحايا وذويهم.

وتابع: "لم يسبق لي أن نقلت مثل تلك المواد شديدة الخطورة ولم أنقلها من قبل أو من بعد".