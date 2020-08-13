وزير العدل اللبناني السابق: نطالب بتحقيق دولي في تفجيرات بيروت

قال أشرف الريفي، وزير العدل اللبناني السابق، إن كواليس دخول شحنة المتفجرات للبنان لازالت غير معلومة حتى الآن، ووصلت عدد الشهداء إلى 210 شهداء في لبنان.

وأضاف "الريفي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن تخزين تلك الشحنة في ذلك المكان هو أمر غير طبيعي، وحزب الله قد خلق دويلة مسلحة أقوى من الدولة اللبنانية في بعض الأماكن وكان له مربع أمني في عنبر رقم 12 ورقم 9 في مرفأ بيروت، وأي تاجر لبناني يريد إخراج سلع من المرفأ عليه دفع 5 الآف دولار لحزب الله، موضحا أن حسن نصر الله قد أكد عدم ملكيته لأيا من العنابر الخاصة بالمرفأ ولكن ما يسيطرون عليه في المرفأ يعد نقطة انطلاق للإرهاب خارج لبنان، والجميع يطالبون بتحقيق شفاف دولي باعتبار التحقيق الداخلي في ظل السلطة الحالية لن يصل إلى نتيجة نهائية.

وأكد أنه لا يوجد أي تعاط له مع قضية المرفأ أو الملفات النهائية، وانطلاقا بالمعطيات فإن العنبر وصل له 2950 طنا من نيترات الصوديوم، مضيفا أن حزب الله قد اخترع قضية بأن باب المرفأ كان مكسورا وأتوا بأحد الأشخاص للحامه، للتغطية على ما قاموا به بخصوص الانفجار، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية أن النظام السوري استخدم تلك المواد عن طريق حزب الله ما سمي بالبراميل المتفجرة، وكل عمليات الإرهاب لحزب الله خارج لبنان كانت تدور عبر تلك المواد.