محمد صبحي يعرض مسرحية "خبيتنا" الخميس المقبل

يستعد الفنان محمد صبحي لعرض مسرحية "خيبتنا" يوم الخميس المقبل والموافق 6 أغسطس في تمام الـ 10 ونصف مساءً وتعاد الجمعة 10 صباحا.

وتتعرض مسرحية "خيبتنا" لتجربة الهندسة الوراثية، بسعى الدول المتقدمة علمياً للسيطرة على باقي الشعوب، بالوصول إلى جينات تؤثر في طريقة تفكيرها، ويتم إطلاق مواد كيميائية تحمل جينات العرب في أمريكا، فيتحول حكامها إلى قادة على الطريقة العربية.

مسرحية "خيبتنا" تأليف وإخراج وبطولة الفنان محمد صبحي وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات"، ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكري وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضي.