محمد صبحي: المسرح 90% من الهواء الذي أتنفسه

وصف الفنان محمد صبحي المسرح وعمله به بأنه 90% من الهواء الذي يتنفسه، وكتب "صبحي" منشورا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قال فيه: "المسرح هو 90% من الهواء الذي أتنفسه، بدونه أشعر أنني أعيش بلا أكسجين .. فهو عشقي الأول والأخير".

يذكر أنه خلال عيد الأضحى الماضي تم عرض مسرحية "أنا والنحلة والدبور" لأول مرة في مصر والوطن العربي، وتتناول المسرحية الصراع القديم الجديد بين الرجل والمرأة داخل البيت، في قالب كوميدي راقي وجاد، حيث ينتصر العرض للمرأة المصرية ويظهرها بشكل مختلف يليق بدورها ومكانتها في المجتمع بعيدًا عن النمط الاستهلاكي لها في الدراما والسينما، في عرض فني لا يخلو من الكوميديا.