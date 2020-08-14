لطيفة تؤجل أغنيتها الجديدة "خليني" تضامنا مع لبنان

أعلنت المطربة لطيفة تأجيل أغنيتها الجديدة "خليني" بسبب الأحداث العصيبة التي تمر بها لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت لطيفة عبر تويتر: "والله حبايبى انتو وحشتونى أكثر كان المفروض أنزل أغنيتى (خلينى خلينى) من خمسة أيام ولكن بعد إلى حصل فى بيروت اجلتها

ومن المقرر أن تطرح لطيفة الأغنية أواخر الشهر الحالي إلى أن تهدأ الأمور والأحداث في لبنان.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.