نادية مصطفى: كنت خايفة في أول حفلة ليا وسمير الإسكندراني شجعني

تذكرت المطربة نادية مصطفى أول حفل غنائي لها وكيف كان يملؤها الخوف، حتى دعمها الراحل سمير الإسكندراني.

وكتبت نادية عبر حسابها على فيسبوك "أول حفلة في حياتي كانت في أنطونيادس في الإسكندرية ونجمة الحفل كانت العظيمة نجاة الصغيرة وأستاذ سمير الإسكندراني كان بيشارك في الحفل أثناء الوصلة الأولى للفنانة نجاة وكنت فى الكواليس وأستاذ سمير.. أنا كنت مرعوبة وأستاذ سمير حس بيا قالى مالك، قلتله مفيش، قالى لا في دا إنتى مش على بعضك ولونك بهتان وشكلك خايفة، قلتله أيوه وبطني بتوجعني مش عارفة مالي".

وأضافت نادية "شخط فيا متخافيش.. خدى السبحة دى تقرأي الفاتحة 7 مرات وقل هو الله أحد 7 مرات وبعدهم سبحي واستغفري على السبحة لحد أما تطلعى، وعملت زى ما قالي وابتديت أطمن وطلعت وغنيت وكانت من أحلى حفلاتي، الله يرحمه ويطمنه على مكانه في الجنة زي ما جبر بخاطرى وطمنى ويسعده زى ما أسعدني".

وكانت ابنة الفنان الراحل قد أكدت لـ "الوطن" نبأ الوفاة، فيما لم يتحدد بعد موعد تشييع الجنازة.

يذكر أن الفنان سمير الإسكندراني واحد من كبار الفنانين في مصر واشتهر بتقديم الأغاني الوطنية التي حققت نجاحًا كبيرًا.