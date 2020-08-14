تجديد حبس مسجل بتهمة سرقة السيارات في القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة تجديد حبس مسجل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات وضبط بحوزة المتهم كمية من المواد المخدرة.

وتم إيداع المتهم داخل قفص الاتهام وحاول الدفاع عن نفسه وقال: "أنا مسرقتش عربيات"، بينما واجهته المحكمة بتحريات المباحث وشهود العيان.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي بالمرور بدائرة قسم شرطة النزهة تناهى لسمعهم صوت استغاثة سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية.

وقال إنه حال تواجده أمام حي النزهة بدائرة القسم قام بركن سيارته النقل وبداخلها مفتاح التشغيل لشراء بعض المستلزمات، وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته والاستيلاء على السيارة وفر هاربًا وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جراما.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" وأقر بحيازته للمواد المخدر بقصد الاتجار تم اتخاذ الإجراءات القانونية.