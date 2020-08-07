مصرع شاب غرقا أثناء مساعدته والدته في غسيل القمح بمياه المحلة

شهدت قرية الهياتم بمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة مصرع شاب في العقد الثاني من عمره غرقا أثناء مشاركته فى غسيل محصول القمح مع والدته وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بلاغا من الأهالي بسقوط شاب فى العشرينات من العمر فى بحر قرية الهياتم بدائره المركز أثناء مساعدته لوالدته فى غسيل القمح.

وباشرت قوات الإنقاذ النهري دورها بالانتقال إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثة وتبين من خلال الفحص أن الشاب يدعى "سمير. ف"، 23 سنة، مقيم بقرية الهياتم بدائرة مركز المحلة.

كما اختل توازنه وسقط في مياة البحر أثناء مساعدته لوالدته فى غسيل القمح، ولفظ أنفاسه الأخيرة لعدم إجادته الاستحمام في البحر، ولا توجد شبهة جنائية .

كما تم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها .