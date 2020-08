توم هولاند وروبرت باتينسون في فيلم جديد يعرض على نتفلكس

أصدرت منصة نتلفكس أول مقطع دعائي لفيلم The Devil All the Time، وهو من بطولة توم هولاند وروبرت باتينسون، ومن المقرر أن يتم عرضه لأول مرة في 16 سبتمبر.

الفيلم من إخراج أنطونيو كامبوس، والذي شارك في تأليفه مع باول كامبوس، ومأخوذ من رواية لـ دونالد راي بولوك.

ويشارك في بطولة الفيلم، بيل سكارسجارد وسيباستيان ستان، ورايلي كيو وميا واسيكوسكا وجيسون كلارك وهالي بينيت وإليزا سكانلين وهاري ميلينج وبوكي لافارج.

مدة الفيلم ساعتين و18 دقيقة بحسب موقع IMDB، وتدور أحداثه حول شاب يتيم، يستكشف نفسية العديد من الشخصيات الفاسدة أو المكسورة بين نهاية الحرب العالمية الثانية والستينيات.. بالإضافة إلى أشخاص أصيبوا بأضرار نفسية بسبب الحرب.

يذكر أن منصة نتفلكس تعرض الشهر الحالي عدد من الأفلام المميزة لكبار نجوم هوليود، بينها فيلم Blow، بطولة جونى ديب، بينلوبى كروز، فرانكا بوتينتى، ومأخوذ من كتاب لبروس بورتر، ومن إخراج تيد ديمى.

كما تعرض المنصة الفيلم الشهير You have got mail، بطولة النجم توم هانكس والممثلة ميج رايان، وإخراج نورا إيفرونا، ولاقى الفيلم نجاحاً كبيرًا وقت عرضه فى التسعينات، وحقق أرباحاً تخطت الـ250 مليون دولار، وفيلم Any Given Sunday، من بطولته آل باتشينو، كاميرون دياز، جيمى فوكس، وجيمس وودز، إخراج أوليفر ستون.

كما يعرض للنجم صاحب الشعبية الواسعة توم كروز، فيلم Vanilla Sky ويشارك فى بطولته الممثلة بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو.