عرض State of Play لراسل كرو وبن أفليك على نتفلكس في سبتمبر

كشفت منصة نتفلكس عن عرض فيلم State of Play يوم 4 سبتمبر المقبل.

الفيلم بطولة مجموعة من نجوم هوليوود، بينهم راسل كرو، بن أفليك، راشيل أدامز، هيلين ميرين، وغيرهم، ومن إخراج كيفين ماكدونالد.

عرض الفيلم لأول مرة 17 أبريل 2009، وتصنيفه جريمة - دراما، وحقق أرباح 87 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

الفيلم مدته ساعتين و7 دقائق، وحصد راسل كرو عن دوره في الفيلم جائزة من معهد الفيلم الأسترالي كأفضل ممثل.

وبطل الفيلم راسل كرو، ممثل ومنتج ولد عام 1964، وترشح لعدد كبير من الجوائز، منها 3 مرات أوسكار وحصدها مرة عن دوره في فيلم المصارع، وترشح لجائزة جولدن جلوب 6 مرات، ولبافتا 3 مرات.

يذكر أن منصة نتفلكس تعرض مجموعة أفلام مميزة الشهر الجاري، من بطولة عدد من النجوم بينهم توم هانكس، آل باتتشينو، جوني ديب، توم كروز وغيرهم.

ومن بين الأفلام التي تعرضها المنصة، فيلم Blow بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب سيناريو الفيلم David McKenna، وNick Cassavetes، إخراج تيد ديمي.

وتعرض فيلم You have got mail بطولة النجم توم هانكس وميج رايان، وإخراج نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت 250 مليون دولار.

وتعرض أيضا Any Given Sunday بطولة آل باتشينو، كاميرون دياز، جيمي فوكس، وجيمس وودز، إخراج أوليفر ستون.

وفيلم Vanilla Sky بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو. ,إنتاج عام 2001، وتكلف إنتاجه 68 مليون دولار، وحقق أرباحا تخطت 203 ملايين دولار.