الموانئ العربية: قناة السويس الجديدة نقطة ارتكاز وتلاقي سفن عالمية

قال اللواء بحري عصام زين بدوي، أمين عام اتحاد الموانئ العربية، إن كل المواطنين قاموا بوضع كافة مدخراتهم لمساعدة دولتهم في بناء قناة السويس الجديدة، وهو الأمر الذي لم يستغرق أكثر من أسبوع للحصول على تلك الأموال من المواطنين.

وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حصاد الأسبوع"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القناة الجديدة ساعدت في عبور السفن الكبرى كما عملت على تسهيل انتقال القوافل العابرة من القناة من الجنوب إلى الشمال، حتى باتت القناة الجديدة نقطة ارتكاز وتلاقي للسفن، موضحا أنه وبعد إنشاء القناة تم إنشاء مدينة اقتصادية حرة على ضفتي قناة السويس، حتى ظهرت تلك المنطقة لجذب كافة الاستثمارات الخاصة بصناعة النقل البحري في تلك المنطقة.

وأكد أن محور قناة السويس أصبح قيمة اقتصادية واعدة لجذب كل الاستثمارات الخاصة بصناعة الموانئ والنقل البحري، مشيرا إلى أن ما تم ضخه من استثمارات من قبل الدول الكبري يأتي في إطار وجود استقرار اقتصادي وسياسي في مصر، مع وجود قدرة مالية كبرى تتمتع بها مصر: "عندنا كل المقومات الأساسية لجذب المشروعات الاستثمارية الكبرى".