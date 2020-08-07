مميش: قناة السويس الجديدة قضت على حلم القناة الإسرائيلية

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، أن قناة السويس الجديدة، حققت أكثر ما هو مرجو منها حتى الآن.

وقال مميش، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل لما توفر وقت وفلوس للعميل هيجي لي، وأنت بتتعامل كرئيس قناة السويس لازم عينك على كل حاجة، والمسارات البديلة، وتكلفة الرحلات من خلال هذه المسارات، وعينك على أسعار الشحن، وأسعار الوقود، وازاي أنت ممكن حتى تعمل خصم لبعض الخطوط، بحيث أن أنت تجذبها للمرور عندك".

وأضاف: "لو أنا أخدت 40% أحسن ما أسيب الـ100% وهي بتبقى عملية فيها حرفية وفيه مجموعة خاصة بحسابات الرسوم وشوف القنوات البديلة ازاي أنا ابقى في التنافسية أحسن قناة وده مهم جدًا وان ماخدتوش أنا هياخده غيري".

وكشف مميش، عن أن مشروع قناة السويس الجديدة عطل مشروع القناة الإسرائيلية، التي كانت تنوي حفرها بين إيلات وحيفا: "المشروع عطل مشروعات كتيرة زي القناة الاسرائيلية، وإسرائيل كانت بتهدد إنها هتعمل قناة من إيلات في البحر الأحمر لحيفا، وأشدود في البحر الأبيض المتوسط، والمسافة دي 322 كيلو بحيث السفن تدخل من خليج العقبة لإيلات، وتطلع من ايلات في القناة الجديدة لغاية حيفا وأشدود في البحر الأحمر وتكمل على أوروبا وأمريكا".

وتابع: "انه يحفر 322 كيلو دي عملية تكلفتها رهيبة وهياخد وقت رهيب وجم قالوا لا احنا هنعمل 8 كيلو بس رصيف والسفن تخش في الـ8 كيلو أرصفة وبعدين تيجي سكة حديد تاخد وتروح لغاية حيفا وتشحن السفن في حيفا".

واستطرد: "أي مركب هتيجي وتفضي الحمولة في إيلات وتنقلها على سكة حديد والعربية بتاخد كونتينر واحد وعندي 22 ألف كونتينر محتاج 22 ألف عربية سكة حديد وهروح افضيهم تاني عشان أحملهم تاني لكن انت من قناة السويس من الجنوب للشمال في 11 ساعة" مؤكدًا أنهم لن يستطيعوا مستقبلًا عمل مثل هذه القناة.