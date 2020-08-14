عالم أزهري: النبي كان يشيع السلام في بيته

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي محمد صل الله عليه وسلم كان يشيع السلام في بيته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن السلام يحمل معنى الأمن والآمان والطمأنية لبني البشر جميعا.

وتابع أن الدين الإسلامي يحقق غرض السلام، فالله هو السلام وكان من دعاء الرسول محمد صل الله عليه وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحيّينا يا ربنا بالسلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

وكشف الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن تحقيق السلام يحتاج إلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى.