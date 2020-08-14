عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة تقليص العمل لـ4 أيام أسبوعيا

كشفت رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما يتردد عن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتجاه الحكومية لتقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة المقبلة، لتصبح 4 أيام مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه منذ قليل، إنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب رصد تلك الأنباء، ليؤكد أنه مجرد مقترح دُرس العام الماضي، وتم إعداد تقرير هذا الشأن في حينه، لكن لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشدد "إعلامي الوزراء"، أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير، وذلك حفاظاً من الدولة على جودة الخدمات المقدمة لجموع المواطنين.