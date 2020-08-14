عاجل.. الحكومة تنفى صرف مكافأة مالية لمن يبلغ عن "مراكز الدروس"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صرف الحكومة مكافأة مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية.

ونقل "إعلامي الوزراء"، عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قولها إنه لم يتم إصدار أية قرارات رسمية في هذا الشأن.

وأشارت الوزارة لوجود لجاناً تفتيشية تابعة للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصية وغلقها من خلال شن حملات موسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأشارت لإتاحة منصة إلكترونية لإدارة التعلم، تقدم فيها المادة التعليمية "أون لاين"، كما تتيح الرد على استفسارات الطلاب، مع إتاحة بنك المعرفة، مع وجود القنوات التعليمية التي توفر للطلاب شرح لجميع المواد، ويمكن متابعتها عبر التليفزيون أو اليوتيوب.