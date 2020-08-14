عبدالمنعم السيد: 35% زيادة في الاستثمارات الحكومية عن العام الماضي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أكدت أن مصر على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات الاقتصادية كانت حجر الأساس الذي استطاعت مصر البناء عليه وتجاوز أزمة كورونا.

وأضاف "السيد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و"on e"، من خلال خاصية "سكايب"، أن مصر كانت ستكون من أوائل الدول على مستوى الأسواق الناشئة بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي خلال 2020، وسيصل إلى 3.8%.

وتابع، أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستحقق معدلات نمو إيجابية، في ظل تحقيق دول كثيرة على مستوى العالم، معدلات نمو إما سلبية أو معدلات إيجابية لن تتجاوز نصف بالمائة بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأشار "السيد"، إلى أن الدولة المصرية تعاملت بمرونة كبيرة مع أزمة كورونا، إذ جرى دعم المشروعات، فمثلًا زادت الاستثمارات الحكومية بنسبة 35% من 210 مليارات جنيه العام الماضي، لتكون 281 مليار جنيه، لزيادة حجم الاستثمارات المحلية حفاظا على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في تقليل معدلات البطالة وزيادة الحركة في المصانع.