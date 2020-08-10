كيا موتور تطلق "سونيت" الجديدة كليًا عبر عرض تقديمي رقمي

كشفت شركة "كيا موتورز"، عن سيارة كيا سونيت الجديدة عالميًا عبر عرض تقديمي رقمي، وتعد سونيت أحدث سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض المدمجة المخصصة للمدن، وأحدث منتجات أسواقها العالمية المصنوعة في الهند، حيث يتم إنتاجها في معمل كيا المتطور في أنانتابور، في ولاية أندرا برديش الهندية.

ومع سيارة سونيت الجديدة، تدخل "كيا موتورز" فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض المدمجة (Compact SUV)، وتضع معايير جديدة بما تقدمه من ميزات هي الأفضل في هذه الفئة.

وجاء الإطلاق العالمي للسيارة الجاهزة للإنتاج بعد الكشف عالميًا عن تصميم سيارة سونيت في معرض دلهي للسيارات في فبراير 2020، وستبدأ مبيعات السيارة الجديدة قريباً في الهند، لتتبعها العديد من أسواق كيا العالمية.

وقال هو سانغ سونغ، رئيس شركة "كيا موتورز" ورئيسها التنفيذي: شركة كيا موتورز، مستمرة في إثبات نفسها عالميًا من خلال المنتجات المميزة بتصاميمها الفريدة وجودتها عالمية المستوى.

وتجمع سونيت الجديدة كليًا شخصية كيا المثيرة في التصميم، مع مظهر فاخر مفعم بالشباب لتحقيق حضور مميز على الطرقات. وتأتي سيارة سونيت بشكل ديناميكي ضمن هيكل مدمج شديد الثقة، وتتسم بمجموعة من الميزات الشكلية التي تجعلها تبرز بين السيارات الأخرى على مختلف الطرقات حول العالم. وهذا يتضمن شبك "أنف النمر" الأمامي المشهور من كيا، إلى جانب أضواء التشغيل النهارية بشكل "نبض القلب" ومصابيح LED، مع لوح أمامي مضاد للانزلاق تحتها.

وسوف تتوافر سيارة سونيت بعدة خيارات لمجموعة نقل الحركة تناسب مختلف المتطلبات في هذه الفئة، حيث يتوفر خياران من محركات البنزين، وهما محرك "سمارت ستريم" (Smartstream) رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر ومحرك الحقن المباشر بالشحن الطوربيني (T-GDi) بسعة 1.0 لتر، إلى جانب محرك الديزل مع الحقن المباشر بالوصلة المشتركة (CRDi) بسعة 1.5 لتر.

وتتوافر هذه المحركات بخمس خيارات لناحية ناقل السرعة، تتضمن ناقل السرعة اليدوي بخمس وست سرعات، وناقل السرعة الأتوماتيكي DCT سهل الاستخدام بسبع سرعات وناقل السرعة الأتوماتيكي بست سرعات، إلى جانب ناقل سرعة "سمارت ستريم" اليدوي الذكي (iMT) الجديد بست سرعات، والذي يمثل تطورًا تكنولوجيًا كبيرًا حققته كيا، حيث يوفر قيادة خالية من الإرهاق بفضل غياب دواسة القابض، مع الحفاظ على التحكم الممتاز الذي يرافق ناقل السرعة اليدوي التقليدي. وللمرة الأولى في هذه الفئة من السيارات، تتوفر سيارة سونيت ذات محرك الديزل بسعة 1.5 لتر بناقل سرعة أتوماتيكي سداسي السرعات.

وتتضمن شاشة لمس عالية الدقة بقياس 10.25 بوصة (26.03 سم) هي الأكبر والأفضل في فئة السيارات هذه مع نظام الملاحة وتحديثات الازدحام المباشرة، ومنقي الهواء الذكي مع الحماية من الفيروسات، ونظام صوت "بوز" (BOSE) بسبعة مكبرات صوت مع مضخم الصوت، وتهوية مقعدي السائق والراكب الأمامي، وإضاءة LED المتزامنة مع الصوت.

وتتميز مقصورة سيارة سونيت الداخلية بمقصورة متطورة وحيوية مع لوحة عدادات سلسة وواضحة لجذب العملاء الشباب دائمي الاتصال بمختلف الشبكات، وتتميز هذه المقصورة بمظهر حديث وديناميكي وجريء، مع مراعاة راحة السائق والركاب.