"تويوتا" تطلق الطراز الجديد من Sequoia 2021 بأعلى أنظمة الأمان

أطلقت شركة تويوتا الطراز الجديد من Toyota Sequoia 2021، جرى تسميته Toyota Sequoia على اسم أشجار الخشب الأحمر الضخمة في كاليفورنيا، التي كانت دائمًا تدور حول المغامرة العائلية، بفضل بنيتها القوية من الهيكل على الإطار، ونظام التعليق المستقل للعجلات الأربع، ومحرك i-FORCE V8 سعة 5.7 لترًا بقوة 381 حصانًا.

وتُعد سيكويا واحدة من أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم قدرة في السوق، وتتوفر مع مقاعد تتسع لما يصل إلى 8 مقاعد، ما يجعل تويوتا سيكويا مرشحًا قويًا للسيارة العائلية المطلقة، حيث تجمع بين الرحابة، والفخامة، والبراعة على السير في الطرق الوعرة.

وتحتوي سيكويا على ميزات سلامة عدة لتناسب جميع أفراد الأسرة، حيث تأتي بنظام Toyota Safety Sense P TSS-P قياسي في كل درجة من سيارات سيكويا، ويشتمل نظام الأمان النشط هذا على نظام ما قبل الاصطدام مع اكتشاف المشاة، ونظام تنبيه مغادرة المسار مع نظام تحذير ومثبت سرعة الرادار الديناميكي، ويشمل أيضًا نظام مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية.

كما تساعد كاميرا الرؤية الخلفية القياسية في سيكويا عند ركن أو وضع مقطورة، ويجرى عرض الكاميرا الاحتياطية على شاشة تعمل باللمس عالية الدقة، وجرى تجهيز 2021 سيكويا أيضًا بنظام أمان STAR من تويوتا، والذي يتضمن: التحكم في ثبات السيارة (VSC)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ومساعدة الفرامل (BA)، والتحكم في الجر (TRAC).