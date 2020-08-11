قبل طرحها بالأسواق.. تويوتا "سيينا" 2021 تحصد جوائز مرموقة

على الرغم من أن سيارة تويوتا سيينا 2021 لم تُطرح للبيع بعد، إلا أن العمل الهندسي المبتكر للشاحنة الصغيرة الجديدة، الذي أجري في مركز الأبحاث والتطوير التابع لشركة Toyota Motor North America في ميشيغان، حصل بالفعل على جوائز.

ومنحت شركة Altair Engineering شركة Toyota Motor North America جائزة Enlighten المرموقة، والتي تُمنح تقديراً لعمل تويوتا لتخفيف الوزن بشكل كبير لمقاعد الصف الثالث القابلة للطي في Sienna.

وقاد جهد الوزن الخفيف تود ماك، كبير مهندسي تويوتا لتصميم الجسم، من خلال العمل مع BASF، حيث قام تود وفريقه بتخفيض إطار المقعد الثقيل المكون من 15 قطعة من الفولاذ إلى ظهر مقعد جديد من مادة الراتنج.

وظهر المقعد الأول في الصناعة أخف وأسهل في التركيب وأقل تكلفة في الإنتاج، في حين أن جميع التحسينات مهمة، فإن الوزن الأقل للمقعد هو الذي يوفر أكبر فائدة مباشرة للعميل.

وقال "ماك": "إن تقليل كتلة (وزن) ظهر المقعد يوفر للعميل العديد من الفوائد"، وتابع: "الوزن الأقل يمكن أن يحسن الاقتصاد في استهلاك الوقود، أو يمكننا استخدام هذا الوزن الذي جرى توفيره في مناطق أخرى، مثل إضافة ميزات جديدة مثل الثلاجة المدمجة".

ويقول "ماك"" إن الميزة الأكثر وضوحًا هي تقليل الجهد الذي يتطلبه العملاء لرفع مقاعد الصف الثالث المطوية إلى وضعهم المستقيم، مُضيفًا: "لقد جعل تصميمنا الجديد رفع المقاعد أسهل بكثير"، "مع التصميم السابق كان سيستغرق رفع المقعد أكثر من 24 كجم، أما التصميم الجديد يتطلب التصميم أقل من 9 كيلوجرامات".