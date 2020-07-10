اليوم.. عرض أحدث أفلام توم هانكس عبر Apple TV

تعرض منصة Apple TV اليوم، "Greyhound"، وهو أحدث أفلام الممثل توم هانكس.

ويلعب "هانكس" في الفيلم، دور قبطان في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

"Greyhound"، من إخراج آرون شنايدر، وكتب السيناريو له بطله توم هانكس، والمأخوذ عن رواية لـ "C.S. Forester"، ويشارك كل من إليزابيث شوي وستيفن جراهام، في بطولة العمل، الذي تخطت تكلفة إنتاجه الـ 50 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

كان من المقرر عرض الفيلم يوم 12 يونيو، ولكن تم تأجيله ليعرض اليوم.

يذكر أن الممثل توم هانكس حصد جائزتي أوسكار، الأولى عن دوره في فيلم Philadelphia، عام 1994.

وفي عام 1995، نال "هانكس" جائزة أوسكار أخرى مستحقة، عن دوره في فيلمه الأيقوني، "فوريست جامب"، الذي أخرجه Robert Zemeckis

وآخر فيلم شارك فيه توم هانكس، كان A Beautiful Day in the Neighborhood، عام 2019، وهو الذي ترشح عن دوره فيه لجائزة أوسكار، فئة أفضل ممثل دور ثان، والفيلم من إخراج Marielle Heller.