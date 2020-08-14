رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط مدير إحدى قاعات الأفراح بالمنوفية لإقامة حفل زفاف 

كتب:

الوطن
11:35 ص | الجمعة 14 أغسطس 2020
قاعة أفراح

قاعة أفراح

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط أحد الأشخاص (مدير إحدى قاعات الأفراح بمدينة منوف) وذلك لإقامة "حفل زفاف" داخل القاعة بحضور عدد (100) شخص تقريباً، وذلك بالمخالفة لقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين.وبسؤاله أقر بمخالفته للقرار المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

اقرأ المزيد:

ريهام سعيد تشكر وزارة الداخلية بعد ضبط المتحرشين بها

مرصد الإفتاء يشيد بجهود وزارة الداخلية في التصدي لحملات الشائعات

"عبد العظيم" للمرور.. تفاصيل حركة تنقلات وزارة الداخلية بالقليوبية

أجهزة وزارة الداخلية تنجح فى إحباط جلب أجهزة بث فضائى

وزارة الداخلية تعلن إطلاق المرحلة الثالثة عشر من مبادرة "كلنا واحد"

خلصها من البيت.. تعرف على خدمات موقع وزارة الداخلية الإلكترونية