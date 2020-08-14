ضبط مدير إحدى قاعات الأفراح بالمنوفية لإقامة حفل زفاف 

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط أحد الأشخاص (مدير إحدى قاعات الأفراح بمدينة منوف) وذلك لإقامة "حفل زفاف" داخل القاعة بحضور عدد (100) شخص تقريباً، وذلك بالمخالفة لقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين.وبسؤاله أقر بمخالفته للقرار المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.