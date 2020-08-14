ضبط 4 أشخاص بالدقهلية سرقوا عدد بطاريات محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من مهندس بإحدى شركات الإتصالات بكسر قفل الباب الحديدى الخاص بمحطة تقوية تابعة للشركة"كائنة بدائرة المركز" وسرقة (8 بطاريات جافة خاصة بتشغيل المحطة من داخلها).

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4) أشخاص (مسجل جنائى ، 3عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنصورة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مُستغلين عدم تواجد الخفير الخصوصى المُعين لحراسة المحطة، وتم بإرشادهم ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميلهم سئ النية (تاجر بطاريات) ، وكذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (2 إسطوانة أكسجين لحام - عتلة حديدية - مقص حديدى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.