"التموين" تضبط 693.600 طن قمح فاسد في المنيا: يحوي حشرات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1222 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

وجاء من أبرز القضايا:

- ضبط أمين عهدة شونة للأقماح تابعة لأحد البنوك بدائرة قسم شرطة المنيا لحيازته 693.600 طن أقماح محلية؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية واحتوائها على حشرات وفاسدة، تمهيدا لتوزيعها على المطاحن بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، كما تبين وجود عجز بمقدار 238160 طن أقماح محلية قام المذكور بالتصرف فيها من خلال بيعها في السوق السوداء لحسابه الشخصي.

- ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، وبحوزته 11 طن سلع غذائية "لحوم مُجمدة" فاسدة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط المدير المسؤول عن مطحن خاص متعاقد مع إحدى الجهات على إنتاج الدقيق البلدى المدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنيا لحيازته 30 طن أقماح محلية، جمعها ولم يثبتها في الدفاتر للاتجار بها في السوق السوداء بقيمة 133980 جنيها.

- ضبط مالك مصنع، غير مرخص، لإنتاج المواد الغذائية المقرمشات بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبحوزته 2.500 طن ذرة صفراء – مستلزمات إنتاج – 1800 عبوة سلع غذائية مقرمشات منتج نهائي، مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، واتخذت الإجراءات القانونية.