غدا.. آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح للمخالفين في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو يوم غد السبت، حيث تواصل المراكز التكنولوجية استقبال المواطنين الراغبين في سداد الرسوم يومي الجمعة والسبت.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وسداد نسبة الـ 25% رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بانتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الاسبوع حتى الساعة الـ6 مساءً، إضافة إلى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، وللعمل على تقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته الميدانية؛ لتوافد المواطنين على المركز التكنولوجي في حي الهرم؛ لتقديم طلبات التصالح.

أوضح المحافظ أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، مشيرًا إلى أنه سيجرى تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت في أعمال اللجنة المختصة.

حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتحاور معهم داخل المركز التكنولوجي لحي الهرم، للتعرف على أبرز المعوقات التي تواجههم للسعي نحو حلها وإزالتها.

وطالبت محافظة الجيزة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة، كما تناشد المحافظة المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات تصالح بسرعة سداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهلة المحددة، غدًا.

رافق محافظ الجيزة، خلال جولته اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم.