غدا.. "التضامن" تبدأ صرف تكافل وكرامة على مرحلتين

أعلنت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة على مرحلتين، مؤكدة إتاحة عملية الصرف لحاملي بطاقات كرامة يومي 15 و16 أغسطس (السبت والأحد) المقبلين، على أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين (تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة) بدءاً من يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس وما بعده.

وأوضحت أنه قد تقرر إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت القباج، أن غداً السبت تبدأ المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج، والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد، ويستمر الصرف لهم على مدار يومي السبت والأحد 15 و16 أغسطس.

وأضافت أنه يتم الصرف لمستفيدي تكافل الذين يبلغ عددهم 2 مليون مستفيد اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس وما بعده، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالي 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالى 11.2 مليون فرد.