لو عندك أرض أو بيت ملك.. يمكنك الحصول على معاش تكافل وكرامة

منذ إطلاق الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج تكافل وكرامة والذي يضمن حقوق الفقراء، وهـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الاجتماعي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعي.

لكن بعض الحالات قد تكون ذات ظروف استثنائية، مثل أن يكون المتقدم صاحب حيازة زراعية، أو منزل ملك، أو يعمل، فما هو موقفهم، وكيف يمكنهم الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة إذا كانت ظروفهم بالفعل صعبة، وفقًا للشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.

صاحب الحيازة الزراعية

يمكن لمن يمتلكون حيازة زراعية التقدم لبرنامج تكافل وكرامة، بشرط أن تكون أقل من نصف فدان، ويجب أن يجري تقديم مستندات الملكية.

وتقوم الوزارة بإجراء دراسة مستوى، بطرق لا يجري الإفصاح عنها، لتحديد ما إذا كان الأسرة مناسبة لشروط الوزارة أم لا.

صاحب المنزل الملك

إذا كان الشخص في حيازته منزل تمليك، ويحتاج إلى التقدم لمشروع التكافل والكرامة فيجب في تلك الحالة أن يتقدم للوحدة، ومعه سند الملكية، لتحديد نصيب كل فرد، وحساب مستوى المعيشة، لمعرفة مستوى نسبة الفقر، وهل الشخص يستحق الحصول على المعاش أم لا.

رب أسرة يعمل هل يستحق معاش تكافل وكرامة؟

إذا كان رب الأسرة يعمل، ويعيش في حالة فقر، يمكنه التقدم لمعاش تكافل وكرامة، بشرط ألا يكون يعمل في القطاع الحكومي أو العام.

بعد التقدم، يجري عمل دراسة حالة الأسرة، مثل معرفة عمر الزوجين، عدد أفراد الأسرة، مدى جودة العمل، مواصفات السكن، هل للأسرة حيازة أملاك، مستوى التعليم، إذا كان هناك معاش آخر.