تطوير وتبطين ألف متر بترعة شمنديل في قويسنا 

تابع خالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، المشروع القومي لتطوير وتبطين ترعة شمنديل بشارع عبد المحسن الصباحي بقويسنا بطول ألف متر، موضحاً أن تبطين الترع يجري من خلال وضع ألواح أسمنتية على جدران الترع والقاع بدلاً من الطمي الموجود حالياً لأنه يمتلئ بالثقوب التي تتسرب من خلالها المياه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروع القومي بتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع، والإسراع في تنفيذ الأعمال طبقاً لخطة وزارة الري وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وأضاف أن المشروع يجري تنفيذه تحت إشراف الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية وهندسة ري قويسنا، والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتفعيل لمحاور خطة وزارة الري، إلى جانب تحقيق عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وكذا ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد الشبكة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية، ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، وتذليل أية معوقات أوعقبات تواجه تنفيذ المشروع.