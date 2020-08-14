فنادق الإسكندرية كاملة العدد للأسبوع الثالث على التوالي: السياحة تنتعش

قالت حنان وفقي نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح، إن فنادق الإسكندرية، مشيرة إلى أن نسب الإشغال بلغت نحو 100% من النسب التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء؛ لاستقبال الفنادق للزوار والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوي للفندق للأسبوع الثالث على التوالي.

وأرجعت وفقي، سبب زيادة نسب الأشغال حاليا في فنادق الإسكندرية إلى ارتفاع درجات الحرارة، ولجوء العديد من الأسر للذهاب لفنادق الإسكندرية للاستماع بالطقس الجيد، وسط أجواء صحية متميزة حيث يجرى تطبيق كل الإجراءات والضوابط الاحترازية، التي تكفل عدم انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر.

وأضافت، لـ"الوطن"، أن أكثر من 90% من الموجودين في فنادق الإسكندرية من المصريين والـ10% المتبقية لسياح وعاملين في مصر من بعض الدول كبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ولبنان وليبيا، وبعض دول جنوب شرق آسيا.

وأشارت إلى أن أزمة التفجيرات التي ضربت العاصمة اللبنانية "بيروت" مطلع الشهر الجاري ساهمت بقوة في توافد أعداد ليست بالقليلة من اللبنانيين؛ لقضاء عدة أيام في الإسكندرية.

وأكدت أن عدد الغرف الفندقية في عروس البحر المتوسط تبلغ نحو 4 آلاف غرفة فندقية.