تحرير 200 قضية تموينية وضبط 23 طن سمن مجهول المصدر بالمنوفية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، عدة حملات تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، أسفرت عن تحرير200 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالتعاون الدائم والوثيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين حفاظاً على حقوقهم.

وقال الرائد أيمن عبد الرحمن رزق، رئيس قسم مباحث التموين، إنه جرى تحرير العديد من القضايا في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية والرقابة على المصانع والمخازن والمحلات العامة والخاصة.

ومن أهم القضايا و المضبوطات التي جرى ضبطها بنطاق المحافظة، ضبط مصنع سمن صناعي يدار بدون ترخيص ويستخدم علامة تجارية غير مسجلة، وبحياته مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

كما جرى ضبط 23 طن سمن صناعي، و500 كيلو لبن، و50 كرتونة سمن زنة الكرتونة 25 كجم منتج نهائي بإجمالى مضبوطات 24,750 طن مستلزمات إنتاج.

كما جرى ضبط مخزن مواد غذائية يدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط طني بروتين صويا مجروش يستخدم في تصنيع البرجر، إضافة إلى 750 كيلو دهون بها تغير في الخواص الطبيعية.