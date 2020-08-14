تلقي طلبات التوريد للتصالح في مخالفات البناء بالغردقة غدا

أعلنت محافظة البحر الأحمر، استمرار تلقي طلبات التصالح من المواطنين في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بحي شمال وحي جنوب بمدينة الغردقة.

وطالب مسؤولو مجلس مدينة الغردقة، المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم، بسداد جدية تصالح بنسبة 25 %.

وأكد مسؤولو مجلس مدينة الغردقة، اليوم، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية غدا السبت، تسهيلاً على المواطنين.

وشدد رئيس مجلس مدينة الغردقة، على الموظفين بتلقي المبالغ المالية للمواطنين ببطاقة الفيزا كارت لعدم وجود بنوك تعمل يوم السبت، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.