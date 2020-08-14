إصابة 5 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال، اليوم، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، بالقرب من الكيلو 109 اتجاه الإسكندرية، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى وادي النطرون المركزي، يفيد بوصول كل من: محمد حسن عباس، 57 سنة، محمد مجدي السيد، 10 سنوات، حمزة محمد صلاح الدين، 6 سنوات، عمرو محمد حسين عباس، 15 سنة، سجدة محمد صلاح الدين، 4 سنوات، مصابين إثر انقلاب سيارة، وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.