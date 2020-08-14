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القاهرة تحذر: لا تصالح في مخالفات البناء بعد سبتمبر

كتب:

وائل فايز
02:07 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
القاهرة لـ"المواطنين":طلبات التصالح في البناء لن تقبل بعد نهاية سبتمبر

القاهرة لـ"المواطنين":طلبات التصالح في البناء لن تقبل بعد نهاية سبتمبر

طالبت محافظة القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء وفق القانون، قبل نهاية المدة المحددة في 30 سبتمبر الجاري، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وقال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إنه على كل من تقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء سرعة سداد نسبة الـ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات.

وأضاف لـ"الوطن" أنه سيجري إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح فيها ودفع مبالغ جدية التصالح.

وأشار إلى أن هناك تعليمات صدرت لمسؤولي الأحياء، باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.

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