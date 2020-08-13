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حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومواجهة مخالفات البناء في الطالبية

رئيس الحي: إيداع جميع المضبوطات بالمخازن واتخاذ الإجراءات القانونية

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سلامة عامر
11:27 م | الخميس 13 أغسطس 2020
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

شنت أجهزة حي الطالبية برئاسة المهندس طة عبدالصادق، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبالتنسيق مع العقيد أحمد دسوقي، رئيس مكتب شرطة مرافق الطالبية، حملة مكبرة مساء اليوم، لرفع الإشغالات ومواجهة مخالفات البناء.

قال "عبدالصادق"، رئيس الحي، إن الحملة قامت برفع جميع الإشغالات بشوارع  خالد امين وعبداللطيف عبدالفتاح وسهل حمزة، وفيصل الرئيسي وكفر طهرمس، لافتا إلى أنه تم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد على تواصل الحملات الصباحية والمسائية لإعادة الانضباط بشوارع الحي مع مواجهة مخالفات البناء وإيقاف الأعمال في الحال ومصادرة المعدات.

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