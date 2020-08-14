طقس السبت.. حار رطب نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، يكون معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا.

فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

بينما يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 25

بلطيم 32 25

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 37 21

بورسعيد 32 26

دمياط 35 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 38 21

السويس 37 24

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 37 26

نخل 36 20

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 31 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 27

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 30