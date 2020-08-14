الكشف على 20 ألفا بمبادرة علاج الأمراض المزمنة في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الكشف وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة وصرف علاج لـ20 ألف مواطن، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وقال مكي، في بيان، إنه جرى استصدار 2000 قرار جديد للعلاج على نفقة الدولة، حيث بلغت تكلفة العلاج والفحوصات أكثر من 30 مليون جنيه.

وأضاف أن المبادرة ما زالت مستمرة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة في 50 نقطة طبية على مستوى المحافظة.