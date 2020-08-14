39 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء العشوائي في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة، شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي قبل انتهاء المدة المحددة.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية استقبلت 39 ألفًا و114 طلباً من المواطنين، للتصالح على مخالفات البناء العشوائي، وتسديد 190 مليونًا و704 آلاف جنيه حتى 13 أغسطس 2020.

وأشار إلى استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.