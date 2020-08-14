اقتصادي: القطاع الخاص وفر خامات المشروعات الضخمة

قال الدكتور على الادريسي، أستاذ الاقتصاد، إن الاستقرار السياسي والأمني، من أهم العوامل التي ساعدت على تحقيق الإنجازات العملاقة، على مدار الست سنوات الماضية.

وأضاف "الإدريسي"، عبر مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة استطاعت توفير الآلاف من فرص العمل، وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي، موضحا أن القطاع الخاص كان له دورا كبيرا في توفير خامات تلك المشروعات الضخمة.

وأشار إلى أن الدولة كانت لديها الرغبة الحقيقة في تحقيق تلك الإنجازات، علاوة على رغبة ووعي المواطن المصري، كما أنها تشهد تعاون موسع مع القطاع الخاص، لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، وجذب مستثمرين جدد، مؤكدا أن الدولة تعي أهمية القطاع الخاص.