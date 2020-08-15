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حظك اليوم السبت 15-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | السبت 15 أغسطس 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بامتلاكه لحدس قوي، يستطيع من خلال معرفة نوايا من يتعامل معهم بسهولة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر قد يضع الضغوط على عاتقك.. لا تتذمر إذا تعطلت أمور وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يتطلب منك أن تتصرف بهدوء والوقت ليس مناسبا للظهور.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

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