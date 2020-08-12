حظك اليوم الأربعاء 12-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان شخصية مرحة وأمينة على الأسرار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة، وتنجز عملك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بمن تحب وبالأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.