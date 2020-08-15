خطوات تتبعها عند استخدام السخان الكهربائي في الحر الشديد

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحرص الكثيرون على استخدام المياه الباردة بدلا من الساخنة، ولكن هناك العديد ممن يفضلون المياه الساخنة باستخدام السخان الكهربائي في جميع الأوقات ليس في الشتاء فقط، ما يسبب الكثير من الحوادث عند الاستخدام الخاطئ للسخان.

وتستعرض "الوطن"، عددا من النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام السخان الكهربائي في فصل الصيف لتجنب التعرض لحوادث الحرائق والاختناق في الحر الشديد، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

- عدم ضبط السخان عند درجات حرارة مرتفعة، حتى لا يتسبب فى إجهاد السخان، ويقلل عمره الافتراضي، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم، لأن الحرارة تُفقد، فتنخفض درجة الحرارة، ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

- تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

- يُفضل أن تكون المسافة بين السخان والصنبور "الحنفية" أقل من 10 أمتار.

- تفريغ ربع كمية مياه الخزان كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة، مما يخفض كفاءة السخان، وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

- عند شراء سخان جديد، يجب أن يكون عالي الكفاءة، وموفر للكهرباء، وهذا يُعرف من خلال المحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).