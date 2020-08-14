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عاجل.. مصر ترسل مواد غذائية وألبان أطفال للسودان على طائرتين عسكريتين

كتب:

شريف سليمان
04:50 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
مساعدات مصرية للسودان

مساعدات مصرية للسودان

فى إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة، وبتوجيهـات مـن الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم المعاونة للأشقاء فى جمهورية السودان.

وحسبما أعلن العميد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، فإن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان.

تأتى تلك المساعدات، تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة، وترسيخًا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء.

وقدم الجانب السودانى الشكر والتقدير للقيادة المصرية، التى دائمًا ما تقف إلى جوار دول العالم، فيما تمر به من كوارث وأزمات.

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