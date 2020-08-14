السفارة المصرية: 12 طائرة تصل لبيروت خلال أسبوعين ضمن الجسر الإغاثي

أعلنت سفارة مصر في لبنان، أن 12 طائرة مصرية محملة بـ 220 طنًا من المساعدات الإغاثية الضرورية، ستصل إلى بيروت ابتداءً من غد السبت وعلى مدى أسبوعين، في إطار الجسر الجوي الإغاثي المصري، لدعم الشعب اللبناني الشقيق ومساندته في سبيل تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام.

وذكرت السفارة المصرية، في بيان، اليوم، أن المساعدات التي ستحملها الطائرات المصرية، تضم المواد الغذائية، والدواء، والمستلزمات الإغاثية، مشيرة إلى أن نخبة من الأطباء والجراحين المصريين من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، سيصلون أيضا في الغد للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي اللازمة للجرحى والمصابين جراء الانفجار.

وأكدت السفارة المصرية، أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري إلى شقيقه اللبناني، وبها تضافر من جهود وإسهام كل من الحكومة المصرية وعدد من الجمعيات الأهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الأشقاء اللبنانيين فى مصابهم، وتنفيذا لقرار القيادة المصرية بالوقوف الى جوار الشعب اللبناني الشقيق الى أن يتجاوز هذه الكارثة المحزنة.