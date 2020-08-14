"سيوة التكنولوجي" يتلقى رسوم التصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء وفائي الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة، اليوم الجمعة، لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.

وقال "الحصيوي"، اليوم، إن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة سيوة يتلقى من المواطنين الراغبين في التصالح سدادهم نسبة 25% رسوم جدية التصالح، لافتا إلى أن آخر موعد هو السبت المقبل 15 أغسطس، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.