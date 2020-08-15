 حظك اليوم السبت 15-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء مستعد دائمًا لتقديم المساعدة لغيره، على الرغم من أنّه يكره طلب المساعدة من أحد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون مرنا وأن تحاول التكيف مع التطورات وما يستجد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

لا تبدِ استياءً أو تبرما وحاول أن تتعامل بهدوء وبدون ضجيج أو إعلان لخططك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.